Балова (Ильина) Наталия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Балова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Дочь: Балова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Дочь: Балова Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Сын: Балов Пантелеймон Яковлевич
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Дочь: Балова Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Сын: Балов Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Дочь: Балова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Сын: Балов Илья Яковлевич
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Сын: Балов Иоанн (Иван) Яковлевич
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович
Дочь: Балова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович