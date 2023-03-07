Балова (Ильина) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балова (Ильина) Наталия Николаевна

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Место рождения

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.10.1878 ст.

Муж: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1880 ст.

Дочь: Балова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1881 ст.

Сын: Балов Тихон Яковлевич

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1882 ст.

Сын: Балов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1883 ст.

Дочь: Балова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1883 ст.

Дочь: Балова Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1885 ст.

Сын: Балов Феодор Яковлевич

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.

Сын: Балов Прокопий Яковлевич

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1888 ст.

Сын: Балов Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1890 ст.

Сын: Балов Пантелеймон Яковлевич

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1892 ст.

Дочь: Балова Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1893 ст.

Сын: Балов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1894 ст.

Сын: Балов Моисей Яковлевич

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1896 ст.

Сын: Балов Феодор Яковлевич

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1899

Дочь: Балова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1899 ст.

Сын: Балов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1900 ст.

Сын: Балов Иоанн (Иван) Яковлевич

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1903 ст.

Дочь: Балова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Балов Иаков (Яков) Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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