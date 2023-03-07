Гликерья Дионисьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1881 ст.
Дочь: Надежда Иларионова
Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович
Рождение ребёнка
20.12.1885 ст.
Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.
Дочь: Наталья Иларионова
Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович
Рождение ребёнка
16.12.1889 ст.
Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович
В метрической книге писарь неправильно указал имя и отчество отца - Анисим Иларионов
Рождение ребёнка
27.07.1892 ст.
Дочь: Евдокия Иларионовна
Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович
Рождение ребёнка
11.12.1894 ст.
Сын: Комаров Павел Иларионович
Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно