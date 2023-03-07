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Гликерья Дионисьева

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1881 ст.

Дочь: Надежда Иларионова

Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1885 ст.

Сын: Комаров Иван Иларионов

Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.

Дочь: Наталья Иларионова

Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.12.1889 ст.

Сын: Комаров Стефан Иларионов

Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
В метрической книге писарь неправильно указал имя и отчество отца - Анисим Иларионов
Рождение ребёнка
27.07.1892 ст.

Дочь: Евдокия Иларионовна

Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.12.1894 ст.

Сын: Комаров Павел Иларионович

Отец ребёнка: Комаров Иларион Анисимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иларион Анисимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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