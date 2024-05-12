Корнецкий Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнецкий Максим

Корнецкий Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Сергей Николаевич

Мать: Корнецкая -Гиренко Наталья Николаевна

Бракосочетание
12.03.2005

Жена: Мирошниченко Вера Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.07.2005

Сын: Корецкий Александр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.09.2009

Дочь: Корнецкая София Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.01.2013

Дочь: Корнецкая Варвара Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.12.2017

Сын: Корнецкий Николай Максимович

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.