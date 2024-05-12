Корнецкий Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
12.03.2005
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.07.2005
Сын: Корецкий Александр Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.09.2009
Дочь: Корнецкая София Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.2013
Дочь: Корнецкая Варвара Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.12.2017
Сын: Корнецкий Николай Максимович
Мать ребёнка: не указана