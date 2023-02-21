Втулкина (Ругаева) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Втулкина (Ругаева) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1968

Отец: Ругаев Дмитрий Васильевич

Мать: Ругаева Анна Михайловна

Бракосочетание
04.03.1989

Муж: скрыто настройками приватности

Белоусово, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.11.1989

Сын: Втулкин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.12.1990

Сын: Втулкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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