Втулкина (Ругаева) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1968
Отец: Ругаев Дмитрий Васильевич
Мать: Ругаева Анна Михайловна
Бракосочетание
04.03.1989
Муж: скрыто настройками приватности
Белоусово, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.11.1989
Сын: Втулкин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.1990
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности