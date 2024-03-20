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Пастухова Надежда Геннадьевна
Пастухова Надежда Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1983
Пол
Женский
Отец
Пастухов Геннадий Алексеевич
1949 г.р.
Мать
Пастухова (Тюкалова) Ольга Григорьевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец:
Пастухов Геннадий Алексеевич
Мать:
Пастухова Ольга Григорьевна
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