Матова Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матова Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Градевская Марина Александровна

Отец ребёнка: Матов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Градевский Борис Александрович

Отец ребёнка: Матов Борис Николаевич

Смерть
Неизвестно

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