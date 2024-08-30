Матова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Градевская Марина Александровна
Отец ребёнка: Матов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Градевский Борис Александрович
Отец ребёнка: Матов Борис Николаевич
Смерть
Неизвестно