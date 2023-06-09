Шаров Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шаров Григорий Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
03.11.1900
Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
28.08.1905
Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Шарова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
29.11.1909
Дочь: Шарова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
29.11.1909
Дочь: Шарова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
19.10.1911
Дочь: Шарова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
19.10.1911
Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна
Смерть
Неизвестно