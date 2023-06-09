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Шаров Иван Григорьевич

Место рождения

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шаров Григорий Тихонович

Мать: не указана

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
03.11.1900

Сын: Шаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1905

Сын: Шаров Александр Иванович

Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шарова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.11.1909

Дочь: Шарова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.11.1909

Дочь: Шарова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.10.1911

Дочь: Шарова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Шаров Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шарова Ольга Яковлевна

Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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