Горная (Бондаренко) Матрона Гавриловна
женский, родилась 28.10.1892, Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
умерла Неизвестно
МатьБондаренко (Лысенко) Дарья Каллиниковна08.03.1871 ст. г.р.
Дети
Логоша (Горная) Евдокия Захаровна14.02.1912 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1892
Отец: не указан
Бракосочетание
22.10.1910 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.02.1912 ст.
Дочь: Логоша (Горная) Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно