Горная (Бондаренко) Матрона Гавриловна 28.10.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горная (Бондаренко) Матрона Гавриловна

Автор
АВ
Ваганов А.

женский, родилась 28.10.1892, Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

умерла Неизвестно

Мать
Бондаренко (Лысенко) Дарья Каллиниковна08.03.1871 ст. г.р.
Дети
Логоша (Горная) Евдокия Захаровна14.02.1912 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1892

Отец: не указан

Мать: Бондаренко (Лысенко) Дарья Каллиниковна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Бракосочетание
22.10.1910 ст.

Муж: не указан

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Рождение ребёнка
14.02.1912 ст.

Дочь: Логоша (Горная) Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: не указан

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Смерть
Неизвестно

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