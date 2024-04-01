Виленский ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виленский Борух
Мать: Виленская Бася Нисовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Анисимова Лариса
Мать ребёнка: Виленская Аня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамович ?
Мать ребёнка: Виленская Аня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркай ?
Мать ребёнка: Виленская Аня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виленская Аня