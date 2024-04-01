Виленский ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виленский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виленский Борух

Мать: Виленская Бася Нисовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Анисимова Лариса

Мать ребёнка: Виленская Аня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамович ?

Мать ребёнка: Виленская Аня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркай ?

Мать ребёнка: Виленская Аня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виленская Аня

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