Василишина Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.2023
Дочь: Сиденкова Мирослава Тимофеевна
Отец ребёнка: Сиденков Тимофей Валериевич
Рождение ребёнка
12.06.2023
Сын: Сиденков Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Сиденков Тимофей Валериевич