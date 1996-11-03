Василишина Ксения Алексеевна 03.11.1996 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василишина Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиденков Тимофей Валериевич

Рождение ребёнка
12.06.2023

Дочь: Сиденкова Мирослава Тимофеевна

Отец ребёнка: Сиденков Тимофей Валериевич

Рождение ребёнка
12.06.2023

Сын: Сиденков Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Сиденков Тимофей Валериевич

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