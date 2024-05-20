Жданова (--) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1904
Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно