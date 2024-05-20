Жданова (--) Пелагея Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жданова (--) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.12.1904

Сын: Жданов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Жданов Николай Дмитриевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно

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