Наймушина Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Ксения Никитина
Отец ребёнка: Наймушин Никита Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Наймушин Никита Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Наймушин Никита Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1821