Наймушина Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина Евдокия Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Ксения Никитина

Отец ребёнка: Наймушин Никита Козьмин

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Наймушин Никита Козьмин

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Наймушин Хрисанф Никитин

Отец ребёнка: Наймушин Никита Козьмин

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Никита Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1821
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