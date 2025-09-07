Голицын Михаил Васильевич
мужской, родился 25.09.1702
умер 13.01.1749
ОтецГолицын Василий Борисович1681 г.р.
МатьГолицына (Ржевская) Анна Алексеевна1680 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Голицын Михаил Старший Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна
Сын: Голицын Николай Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна
Сын: Голицын Александр Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна
Сын: Голицын Василий Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна
Дочь: Голицына Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна
Дочь: Долгорукова (Голицына) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна
Сын: Голицын Михаил Младший Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна
Дочь: Голицына Евдокия (Авдотья) Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна
Сын: Голицын Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна
Сын: Голицын Никита Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна