Голицын Михаил Васильевич 25.09.1702 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Михаил Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.09.1702

умер 13.01.1749

Отец
Голицын Василий Борисович1681 г.р.
Мать
Голицына (Ржевская) Анна Алексеевна1680 г.р.
Супруги
Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна15.02.1703 г.р.
Дети
Голицын Михаил Старший Михайлович1727 г.р.
Голицын Юрий Михайлович15.02.1728 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1702

Отец: Голицын Василий Борисович

Мать: Голицына (Ржевская) Анна Алексеевна

Бракосочетание
13.05.1726

Жена: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Голицын Михаил Старший Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
15.02.1728

Сын: Голицын Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
10.05.1729

Сын: Голицын Николай Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
22.08.1730

Сын: Голицын Александр Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
25.12.1731

Сын: Голицын Василий Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Голицына Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
18.11.1733

Дочь: Долгорукова (Голицына) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
03.03.1735

Сын: Голицын Михаил Младший Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Голицына Евдокия (Авдотья) Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Голицын Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Голицын Никита Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Щербатова) Евдокия Михайловна

Смерть
13.01.1749

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