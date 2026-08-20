Одоевский Николай Иванович 1739 — найти родственников по фамилии на Familio

Одоевский Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1739, Москва, город федерального значения Москва

умер 26.03.1797, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Одоевская (Толстая) Прасковья Ивановна17.09.1709 г.р.
Отец
Одоевский Иван Васильевич1710 г.р.
Супруги
Одоевская (Грузинская) Елизавета Бакаровна1712 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Одоевский Иван Васильевич

Мать: Одоевская (Толстая) Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одоевская (Грузинская) Елизавета Бакаровна

Смерть
26.03.1797
Москва, город федерального значения Москва

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