Одоевский Николай Иванович
мужской, родился 1739, Москва, город федерального значения Москва
умер 26.03.1797, Москва, город федерального значения Москва
МатьОдоевская (Толстая) Прасковья Ивановна17.09.1709 г.р.
ОтецОдоевский Иван Васильевич1710 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1797
Москва, город федерального значения Москва