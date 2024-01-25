Щедрин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щедрин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щедрин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щедрина Кунгурова Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шереметьева неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Койново (ИСКИТИМ), Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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