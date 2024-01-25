Щедрин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щедрин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щедрина Кунгурова Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметьева неизвестно
Койново (ИСКИТИМ), Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область