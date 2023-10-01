Лапина Руфина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина Руфина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исанова (Бурдун) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Бурдун Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдун Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Бурдун Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжкова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Бурдун Владимир Константинович

Рождение ребёнка
10.02.1943

Дочь: Чупряева Вера Владимировна

Отец ребёнка: Бурдун Владимир Константинович

Смерть
Неизвестно

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