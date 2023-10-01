Лапина Руфина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исанова (Бурдун) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Бурдун Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдун Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Бурдун Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжкова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Бурдун Владимир Константинович
Рождение ребёнка
10.02.1943
Дочь: Чупряева Вера Владимировна
Отец ребёнка: Бурдун Владимир Константинович
Смерть
Неизвестно