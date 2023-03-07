Ермилъ Ивановъ
Место рождения
Дата рождения1758
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Рождение ребёнка
1785
Сын: Никифоръ Ермиловъ
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1788
Рождение ребёнка
1789
Сын: Федоръ Ермиловъ
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1792
Рождение ребёнка
1794
Сын: Анисимъ Ермиловъ
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья