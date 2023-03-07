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Ермилъ Ивановъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Дарья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Никифоръ Ермиловъ

Мать ребёнка: Дарья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Улита

Мать ребёнка: Дарья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Федоръ Ермиловъ

Мать ребёнка: Дарья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Дарья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Анисимъ Ермиловъ

Мать ребёнка: Дарья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

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