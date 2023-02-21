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Nunes Vaz Isaac
Nunes Vaz Isaac
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1766
Дата смерти
26.06.1811
Пол
Мужской
Отец
Nunes Vaz Raphael
1734 г.р.
Мать
(Querido) Simha
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец:
Nunes Vaz Raphael
Мать:
Simha
Смерть
26.06.1811
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