Nunes Vaz Isaac — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nunes Vaz Isaac

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

26.06.1811

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Nunes Vaz Raphael

Мать: Simha

Смерть
26.06.1811
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