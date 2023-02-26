Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Герасимова

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1808 г.р.

Мать

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Герасим Иванов

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.01.1853

Муж: Игнат Петров

Рождение ребёнка
26.11.1853

Дочь: Варвара Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Петров

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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