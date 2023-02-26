Анна Герасимова
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Герасим Иванов
Мать: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.01.1853
Муж: Игнат Петров
Рождение ребёнка
26.11.1853
Дочь: Варвара Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Петров
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно