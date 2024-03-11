Терешонок Виктория Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цой Михаил Дмитриевич
Мать: Шин Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терешонок Оксана Александровна
Отец ребёнка: Терешонок Александр Н.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешонок Леонид Александрович
Отец ребёнка: Терешонок Александр Н.
Бракосочетание
Неизвестно