Терешонок Виктория Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешонок Виктория Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цой Михаил Дмитриевич

Мать: Шин Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терешонок Оксана Александровна

Отец ребёнка: Терешонок Александр Н.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешонок Леонид Александрович

Отец ребёнка: Терешонок Александр Н.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешонок Александр Н.

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