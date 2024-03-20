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Сараев Павел Николаевич

Место рождения

Омская область деревня Андреевка

Дата рождения

10.06.?

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.?

Отец: Сараев Николай Петрович

Мать: Сараева Ольга Ивановна

Омская область деревня Андреевка
Рождение ребёнка
17.02.1996

Дочь: Гадирова Юлия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.10.2020

Дочь: Сараева Евгения Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Егор Павлович

Мать ребёнка: не указана

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