Сараев Павел Николаевич
Место рожденияОмская область деревня Андреевка
Дата рождения10.06.?
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.?
Отец: Сараев Николай Петрович
Мать: Сараева Ольга Ивановна
Омская область деревня Андреевка
Рождение ребёнка
17.02.1996
Дочь: Гадирова Юлия Павловна
Рождение ребёнка
05.10.2020
Дочь: Сараева Евгения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Егор Павлович