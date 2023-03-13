Аргунов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.2000
Дочь: Аргунова Олеся Александровна
Мать ребёнка: Аргунова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.2002
Дочь: Аргунова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Аргунова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аргунов Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно