Аргунов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аргунов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.2000

Дочь: Аргунова Олеся Александровна

Мать ребёнка: Аргунова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.2002

Дочь: Аргунова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Аргунова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аргунов Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аргунова Татьяна Ивановна

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