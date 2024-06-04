Салтанова Прасковья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтанова Прасковья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтанов Матвей Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Салтанов Сергей Матвеев

Отец ребёнка: Салтанов Матвей Андреев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Салтанов Ефим Матвеев

Отец ребёнка: Салтанов Матвей Андреев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Салтанова) Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Салтанов Матвей Андреев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Салтанов Иван Матвеев

Отец ребёнка: Салтанов Матвей Андреев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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