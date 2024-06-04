Салтанова Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Салтанов Матвей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Салтанов Матвей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Салтанова) Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Салтанов Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Салтанов Матвей Андреев
Смерть
После 1857