Ситникова (Садакова) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Садакова) Мария Петрова

Место рождения

Толстоуховская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867 ст.

Отец: Садаков Петр Филиппов

Мать: не указана

Толстоуховская, Вятский уезд, Вятская губерния
Возможно, это и есть сестра Анны Петровы
Бракосочетание
26.10.1886 ст.

Муж: Ситников Николай Емельянович

Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №19/26.10/поч.Елпашевский/Николай Емельянов Ситников 28 лет+Мария Петрова Садакова 19 лет поч.Толстоуховский, приход Воскресенский
Рождение ребёнка
12.08.1888 ст.

Дочь: (Ситникова) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Ситников Николай Емельянович

Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №79/12.08/13/Наталия/поч.Елпашевский/увол по билету солд Николай Емельянович Ситников+Мария Петрова В:т.ж.поч.кр.девица Елисавета Архипова Чернятева вып:25.... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.

Сын: Ситников Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Ситников Николай Емельянович

Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
С 1891 по 1893 ст.

Сын: Ситников Василий Николаев

Отец ребёнка: Ситников Николай Емельянович

Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1891 ст.

Дочь: (Ситникова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ситников Николай Емельянович

Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306,1-94) №129/2.12/03/Анна/поч.Елппашевский/солдат уволенный по билету/Николай Емельянович Ситников+Мария Петрова В: д.при Быстрицкой дороге кр.девица Анна Петрова Са... Показать все
Смерть
Неизвестно

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