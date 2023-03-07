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Орлов Василий Алексеевич

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Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Орлов Алексей Георгиевич

Мать: не указана

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.02.1897

Сын: Орлов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Анна Ивановна

с. Новоспасское Хвалынского уезда Саратовской области
Рождение ребёнка
13.08.1901

Сын: Орлов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Анна Ивановна

с. Новоспасское Хвалынского уезда Саратовской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Анна Ивановна

с. Новоспасское Хвалынского уезда Саратовской области
Смерть
Около 1941
Москва, город федерального значения Москва
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