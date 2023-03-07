Орлов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Орлов Алексей Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1897
Мать ребёнка: Орлова Анна Ивановна
с. Новоспасское Хвалынского уезда Саратовской области
Рождение ребёнка
13.08.1901
Мать ребёнка: Орлова Анна Ивановна
с. Новоспасское Хвалынского уезда Саратовской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Анна Ивановна
с. Новоспасское Хвалынского уезда Саратовской области
Смерть
Около 1941
Москва, город федерального значения Москва