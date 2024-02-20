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Тохтамыш Григорий Михайлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

07.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1865

Отец: Тохтамыш Михаил Николаевич

Мать: Тохтамыш Александра Козьмина

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.01.1890

Сын: Тохтамыш Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1891

Сын: Тохтамыш Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.07.1894

Сын: Тохтамыш Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.10.1895

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Тохтамыш Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.07.1900

Сын: Тохтамыш Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.02.1903

Сын: Тохтамыш Харлампий Григорьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.07.1904

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.08.1905

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.03.1909

Сын: Тохтамыш Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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