Тохтамыш Григорий Михайлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения07.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1865
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
07.02.1888
Жена: Тохтамыш Мария Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.01.1890
Сын: Тохтамыш Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1891
Сын: Тохтамыш Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.07.1894
Сын: Тохтамыш Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.10.1895
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.01.1897
Сын: Тохтамыш Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.07.1900
Сын: Тохтамыш Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.02.1903
Сын: Тохтамыш Харлампий Григорьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.07.1904
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.08.1905
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.03.1909
Сын: Тохтамыш Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно