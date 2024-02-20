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Тохтамыш Петр Григорьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.07.1891

Дата смерти

11.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1891

Отец: Тохтамыш Григорий Михайлович

Мать: Тохтамыш Мария Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
11.04.1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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