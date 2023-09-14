Юлиания Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлиания Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1905

Сын: Кузьмин Стефан Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Феодор Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1912

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Феодор Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
07.02.1916

Дочь: Валентина Феодоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Феодор Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
16.04.1920

Дочь: Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Феодор Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Феодор Иванович

Смерть
Неизвестно
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