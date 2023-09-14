Юлиания Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1905
Отец ребёнка: Кузьмин Феодор Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1912
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Феодор Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1916
Дочь: Валентина Феодоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Феодор Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1920
Дочь: Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Феодор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно