Кузьмин Феодор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1886
Отец: Кузьмин Иван Тихонович
Мать: Кузьмина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
16.12.1905
Мать ребёнка: Юлиания Яковлевна
Рождение ребёнка
29.10.1912
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Юлиания Яковлевна
Рождение ребёнка
07.02.1916
Дочь: Валентина Феодоровна
Мать ребёнка: Юлиания Яковлевна
Рождение ребёнка
16.04.1920
Дочь: Тамара Федоровна
Мать ребёнка: Юлиания Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлиания Яковлевна
Смерть
Неизвестно