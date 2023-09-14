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Кузьмин Феодор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1886

Отец: Кузьмин Иван Тихонович

Мать: Кузьмина Елена Андреевна

Рождение ребёнка
16.12.1905

Сын: Кузьмин Стефан Федорович

Мать ребёнка: Юлиания Яковлевна

Рождение ребёнка
29.10.1912

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Юлиания Яковлевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
07.02.1916

Дочь: Валентина Феодоровна

Мать ребёнка: Юлиания Яковлевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
16.04.1920

Дочь: Тамара Федоровна

Мать ребёнка: Юлиания Яковлевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлиания Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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