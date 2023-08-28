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Коронацкий Владимир Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1978

Отец: Коронацкий Леонид Александрович

Мать: Коронацкая Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
28.08.2018

Дочь: Коронацкая Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Коронацкая Инна

Рождение ребёнка
28.08.2018

Дочь: Коронацкая Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Коронацкая Инна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коронацкий Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Коронацкая Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коронацкая Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коронацкая Инна

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