Коронацкий Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1978
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1978
Рождение ребёнка
28.08.2018
Дочь: Коронацкая Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Коронацкая Инна
Рождение ребёнка
28.08.2018
Дочь: Коронацкая Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Коронацкая Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коронацкий Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Коронацкая Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коронацкая Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коронацкая Инна