Долматова (Кувшинова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова (Кувшинова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

31.10.1880

Дата смерти

15.07.1913

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1880

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.07.1897

Муж: Долматовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1898

Дочь: Долматова Анна

Отец ребёнка: Долматовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1902

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Долматовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1905

Сын: Долматовъ Федоръ

Отец ребёнка: Долматовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1908

Сын: Долматовъ Григорий

Отец ребёнка: Долматовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1910

Сын: Долматовъ Николай

Отец ребёнка: Долматовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1913

Сын: Долматовъ Василий

Отец ребёнка: Долматовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.07.1913
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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