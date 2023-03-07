Долматова (Кувшинова) Матрена
Место рождения
Дата рождения31.10.1880
Дата смерти15.07.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1880
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Ольга
Бракосочетание
02.07.1897
Муж: Долматовъ Андрей
Рождение ребёнка
19.07.1898
Дочь: Долматова Анна
Отец ребёнка: Долматовъ Андрей
Рождение ребёнка
04.12.1902
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Долматовъ Андрей
Рождение ребёнка
21.04.1905
Сын: Долматовъ Федоръ
Отец ребёнка: Долматовъ Андрей
Рождение ребёнка
23.01.1908
Сын: Долматовъ Григорий
Отец ребёнка: Долматовъ Андрей
Рождение ребёнка
20.07.1910
Сын: Долматовъ Николай
Отец ребёнка: Долматовъ Андрей
Рождение ребёнка
28.03.1913
Сын: Долматовъ Василий
Отец ребёнка: Долматовъ Андрей
Смерть
15.07.1913