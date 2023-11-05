Кирчак Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирчак Евгений Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирчак Алексей

Мать: Попова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
2004

Сын: Кирчак Валерий Евгеньевич

Мать ребёнка: Кирчак Марина Геннадьевна

Рождение ребёнка
17.07.2007

Дочь: Кирчак Дарья Евгеньевна

Мать ребёнка: Кирчак Марина Геннадьевна

Рождение ребёнка
2013

Сын: Кирчак Геннадий Евгеньевич

Мать ребёнка: Кирчак Марина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирчак Марина Геннадьевна

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