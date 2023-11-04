Китаева Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1829
Отец: Иван Игнатьевич
Мать: Анастасия Венедиктовна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Концова Александра Степановна
Отец ребёнка: Китаев Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Китаев Василий Степанович
Отец ребёнка: Китаев Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Китаева Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Китаев Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Китаев Степан Дмитриевич
Крещение
22.09.1929
Иоанн Венедиктович и Василия Егоровича жена Параскева
Смерть
Неизвестно