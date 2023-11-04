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Китаева Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1829

Отец: Иван Игнатьевич

Мать: Анастасия Венедиктовна

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Концова Александра Степановна

Отец ребёнка: Китаев Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Китаев Василий Степанович

Отец ребёнка: Китаев Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Китаева Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Китаев Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Китаев Максим Степанович

Отец ребёнка: Китаев Степан Дмитриевич

Крещение
22.09.1929
Иоанн Венедиктович и Василия Егоровича жена Параскева
Смерть
Неизвестно
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