Андросов (Самошин) Данил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов (Самошин) Данил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.2005

Отец: Самошин ??

Мать: Самошина Ирина Михайловна

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