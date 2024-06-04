Судаков Григорий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти11.10.1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Судаков Григорий Егоров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1893
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.10.1894
Причина смерти: от дифтерии