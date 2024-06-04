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Судаков Григорий Григорьев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

11.10.1894

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Судаков Григорий Егоров

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.10.1893

Жена: Судакова (Тарасова) Параскева Дмитриева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.10.1894
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от дифтерии

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