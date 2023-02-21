Вилламов Николай Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилламов Николай Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1950

Дата смерти

27.09.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884

Сын: Вилламов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Вилламова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
30.11.1885

Дочь: Михайлова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Вилламова Мария Алексеевна

Рождение
09.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилламова Мария Алексеевна

Смерть
27.09.1914
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