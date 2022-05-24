Вилламов Николай Артемьевич 09.06.1950 — найти родственников по фамилии на Familio

Вилламов Николай Артемьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.06.1950

умер 27.09.1914

Супруги
Вилламова (Свечина) Мария Алексеевна06.10.1854 г.р.
Дети
Вилламов Георгий Николаевич1884 г.р.
Михайлова (Вилламова) Мария Николаевна30.11.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884

Сын: Вилламов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Вилламова (Свечина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
30.11.1885

Дочь: Михайлова (Вилламова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Вилламова (Свечина) Мария Алексеевна

Смерть
27.09.1914

Рождение
09.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилламова (Свечина) Мария Алексеевна

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