Вилламов Николай Артемьевич
мужской, родился 09.06.1950
умер 27.09.1914
Супруги
Вилламова (Свечина) Мария Алексеевна06.10.1854 г.р.
Дети
Вилламов Георгий Николаевич1884 г.р.
Михайлова (Вилламова) Мария Николаевна30.11.1885 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Вилламов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Вилламова (Свечина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
30.11.1885
Дочь: Михайлова (Вилламова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Вилламова (Свечина) Мария Алексеевна
Смерть
27.09.1914
Рождение
09.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно