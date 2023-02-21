Вилламов Николай Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1950
Дата смерти27.09.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Вилламов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Вилламова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
30.11.1885
Дочь: Михайлова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Вилламова Мария Алексеевна
Рождение
09.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1914