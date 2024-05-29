Васильева (Кельц) Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1895
Дата смерти17.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1921
Сын: Васильев Константин Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.09.1924
Дочь: Васильева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай Васильевич
Смерть
17.08.1975