Васильева (Кельц) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Кельц) Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1895

Дата смерти

17.08.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1921

Сын: Васильев Константин Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.09.1924

Дочь: Васильева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай Васильевич

Смерть
17.08.1975

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