Старкова Агриппина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Старков Александр Семенович
Отец ребёнка: Старков Семен Иванович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Старков Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно