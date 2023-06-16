Гагарин Лёв Андреевич 04.11.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гагарин Лёв Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.11.1888, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 20.01.1921, г. Константинополь, Османская империя

Отец
Гагарин Андрей Григорьевич22.12.1855 г.р.
Мать
Гагарина (Оболенская) Мария Дмитриевна26.09.1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1888

Отец: Гагарин Андрей Григорьевич

Мать: Гагарина (Оболенская) Мария Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
20.01.1921
г. Константинополь, Османская империя

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