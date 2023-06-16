Гагарин Лёв Андреевич
мужской, родился 04.11.1888, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 20.01.1921, г. Константинополь, Османская империя
ОтецГагарин Андрей Григорьевич22.12.1855 г.р.
МатьГагарина (Оболенская) Мария Дмитриевна26.09.1864 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1888
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.01.1921
г. Константинополь, Османская империя