Гришина Пелагея Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гришина Пелагея Ефимовна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Неизвестно

Отец
ЕфимНеизвестно г.р.
Супруги
Гришин Степан ФедоровичНеизвестно г.р.
Дети
Данилова (Гришина) Прасковья Степановна1886 г.р.
Гришин Григорий Степанович1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гришина) Мария Степановна

Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Данилова (Гришина) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Гришин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович

Рождение ребёнка
07.04.1905

Дочь: (Гришина) Александра Степановна

Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович

Рождение ребёнка
25.09.1907

Сын: Гришин Иван Степанович

Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович

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