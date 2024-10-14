Гришина Пелагея Ефимовна
женский, родилась Неизвестно
ОтецЕфимНеизвестно г.р.
Супруги
Гришин Степан ФедоровичНеизвестно г.р.
Дети
Гришин Григорий Степанович1890 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гришина) Мария Степановна
Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Данилова (Гришина) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гришин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович
Рождение ребёнка
07.04.1905
Дочь: (Гришина) Александра Степановна
Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович
Рождение ребёнка
25.09.1907
Отец ребёнка: Гришин Степан Федорович