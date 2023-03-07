Щербаков Алексей Стефанович
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.06.1901 ст.
Жених: казак Алексей Стефанович Щербаков -25 лет холост Невеста: казачка Анна Николаевна Куранова - 18 лет девица Поручители: мещанин Иван Иванович Афанасьев, казаки Владимир Александрович Абальянин, ... Показать все
Смерть
Неизвестно