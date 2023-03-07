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Щербаков Алексей Стефанович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
23.06.1901 ст.

Жена: Щербакова Анна Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Алексей Стефанович Щербаков -25 лет холост Невеста: казачка Анна Николаевна Куранова - 18 лет девица Поручители: мещанин Иван Иванович Афанасьев, казаки Владимир Александрович Абальянин, ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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