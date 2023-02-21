Пуговкина Мавра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1830 ст.
Сын: Пуговкин Герасим Пименович
Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич
ф.203-оп.745-д.1325 968об-969 Отдан в рекруты в 1857
Рождение ребёнка
02.03.1832 ст.
Дочь: Дарья Пименовна
Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич
ф.2132-оп.1-д.151 54об-55
Рождение ребёнка
11.06.1837 ст.
Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич
ф.203-оп.745-д.1455 1075об-1076
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Федосья Пименовна
Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.07.1847 ст.
Дочь: Евдокия Пименовна
Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич
ф.203-оп.745-д.1737 700об-701
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно