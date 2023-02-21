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Пуговкина Мавра Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1830 ст.

Сын: Пуговкин Герасим Пименович

Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1325 968об-969 Отдан в рекруты в 1857
Рождение ребёнка
02.03.1832 ст.

Дочь: Дарья Пименовна

Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.151 54об-55
Рождение ребёнка
11.06.1837 ст.

Сын: Пуговкин Петр Пименович

Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1455 1075об-1076
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Федосья Пименовна

Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
30.07.1847 ст.

Дочь: Евдокия Пименовна

Отец ребёнка: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1737 700об-701
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуговкин Пимен Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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