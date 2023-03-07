Ипатова (Карманова) Ксенія
Место рождения
Дата рождения1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Кармановъ Меѳодій
Мать: Карманова Прасковья
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ипатовъ Семенъ
Отец ребёнка: Ипатовъ Иванъ Улетовъ
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Путинихина Евфимія
Отец ребёнка: Ипатовъ Иванъ Улетовъ
Рождение ребёнка
09.07.1875
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Ипатовъ Иванъ Улетовъ
Бракосочетание
Неизвестно