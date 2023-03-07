Ипатова (Карманова) Ксенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатова (Карманова) Ксенія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Кармановъ Меѳодій

Мать: Карманова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ипатовъ Семенъ

Отец ребёнка: Ипатовъ Иванъ Улетовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Путинихина Евфимія

Отец ребёнка: Ипатовъ Иванъ Улетовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1875

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Ипатовъ Иванъ Улетовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипатовъ Иванъ Улетовъ

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