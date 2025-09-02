Хольмберг Николай Андреевич 30.03.1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Хольмберг Николай Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.03.1887

умер 18.06.1954

Отец
Хольмберг Андрей Андреевич08.11.1826 г.р.
Мать
Хольмберг (Горчакова) Мария Сергеевна30.03.1841 г.р.
Супруги
Попова (Толстая) Анна Ильинична24.12.1888 г.р.
Дети
Хольмберг Сергей Николаевич07.11.1909 г.р.
Хольмберг Владимир Николаевич15.04.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1887

Отец: Хольмберг Андрей Андреевич

Мать: Хольмберг (Горчакова) Мария Сергеевна

Бракосочетание
16.07.1908

Жена: Попова (Толстая) Анна Ильинична

Рождение ребёнка
07.11.1909

Сын: Хольмберг Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Попова (Толстая) Анна Ильинична

Калуга, город Калуга, Калужская область

Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Хольмберг Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Попова (Толстая) Анна Ильинична

Калуга, город Калуга, Калужская область

Смерть
18.06.1954

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