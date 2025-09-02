Хольмберг Николай Андреевич
мужской, родился 30.03.1887
умер 18.06.1954
ОтецХольмберг Андрей Андреевич08.11.1826 г.р.
МатьХольмберг (Горчакова) Мария Сергеевна30.03.1841 г.р.
Супруги
Попова (Толстая) Анна Ильинична24.12.1888 г.р.
Дети
Хольмберг Сергей Николаевич07.11.1909 г.р.
Хольмберг Владимир Николаевич15.04.1915 г.р.
- СобытияСобытия
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1887
Бракосочетание
16.07.1908
Рождение ребёнка
07.11.1909
Сын: Хольмберг Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Попова (Толстая) Анна Ильинична
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
15.04.1915
Сын: Хольмберг Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Попова (Толстая) Анна Ильинична
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
18.06.1954