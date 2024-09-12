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Сухина Ульяна Семенова

Место рождения

Вышестеблиевская

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

После 1863

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухина Евтихий Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Сухина Игнат Евтихиев

Отец ребёнка: Сухина Евтихий Семенов

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Подлесная (Сухина) Елена Евтихиева

Отец ребёнка: Сухина Евтихий Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Захаренок -Ко (Сухина) Евдокия Евтихиева

Отец ребёнка: Сухина Евтихий Семенов

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
После 1863

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