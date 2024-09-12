Сухина Ульяна Семенова
Место рожденияВышестеблиевская
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиПосле 1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Отец ребёнка: Сухина Евтихий Семенов
Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Подлесная (Сухина) Елена Евтихиева
Отец ребёнка: Сухина Евтихий Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Захаренок -Ко (Сухина) Евдокия Евтихиева
Отец ребёнка: Сухина Евтихий Семенов
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
После 1863