Ильин Степан 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Ильин Степан

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1805

умер 26.02.1870

Отец
Дементиев Илья1751 г.р.
Мать
Иванова Аграфена1760 г.р.
Дети
Степанов Иларион05.10.1822 г.р.
Степанов Евгений01.08.1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Дементиев Илья

Мать: Иванова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иванова) Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
05.10.1822

Сын: Степанов Иларион

Мать ребёнка: (Иванова) Евдокия

Рождение ребёнка
01.08.1825

Сын: Степанов Евгений

Мать ребёнка: (Иванова) Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Степанова) Наталия

Мать ребёнка: (Ильина) Матрена

Рождение ребёнка
18.10.1838

Сын: Степанов Дмитрий

Мать ребёнка: (Иванова) Евдокия

Рождение ребёнка
19.01.1845

Сын: Степанов Иван

Мать ребёнка: (Ильина) Матрена

Рождение ребёнка
11.09.1860

Сын: Димитрий Степанов

Мать ребёнка: (Ильина) Матрена

Смерть
26.02.1870

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