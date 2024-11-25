Ильин Степан
мужской, родился 1805
умер 26.02.1870
ОтецДементиев Илья1751 г.р.
МатьИванова Аграфена1760 г.р.
Дети
Степанов Иларион05.10.1822 г.р.
Степанов Евгений01.08.1825 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
1805
Отец: Дементиев Илья
Мать: Иванова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иванова) Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1822
Сын: Степанов Иларион
Мать ребёнка: (Иванова) Евдокия
Рождение ребёнка
01.08.1825
Сын: Степанов Евгений
Мать ребёнка: (Иванова) Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Степанова) Наталия
Мать ребёнка: (Ильина) Матрена
Рождение ребёнка
18.10.1838
Сын: Степанов Дмитрий
Мать ребёнка: (Иванова) Евдокия
Рождение ребёнка
19.01.1845
Сын: Степанов Иван
Мать ребёнка: (Ильина) Матрена
Рождение ребёнка
11.09.1860
Сын: Димитрий Степанов
Мать ребёнка: (Ильина) Матрена
Смерть
26.02.1870