Толмачева Васса Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева Васса Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1892

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Толмачевъ Данила

Михайловка
Рождение ребёнка
19.07.1894

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Толмачевъ Данила

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1901

Сын: Толмачевъ Тихонъ

Отец ребёнка: Толмачевъ Данила

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.11.1909

Сын: Толмачевъ Георгий (Григорий)

Отец ребёнка: Толмачевъ Данила

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Толмачевъ Данила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачевъ Данила

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