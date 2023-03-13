Толмачева Васса Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1892
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Толмачевъ Данила
Михайловка
Рождение ребёнка
19.07.1894
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Толмачевъ Данила
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1901
Сын: Толмачевъ Тихонъ
Отец ребёнка: Толмачевъ Данила
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.11.1909
Сын: Толмачевъ Георгий (Григорий)
Отец ребёнка: Толмачевъ Данила
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Толмачевъ Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толмачевъ Данила