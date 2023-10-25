Панкратова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1753
Сын: Тимофеев Ефим
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тимофеев Пимен
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Рождение ребёнка
1774
Сын: Тимофеев Василий
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Тимофей
Смерть
После 1804