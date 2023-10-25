Панкратова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Тимофеев Ефим

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Рождение ребёнка
1759

Сын: Тимофеев Пимен

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Рождение ребёнка
1774

Сын: Тимофеев Василий

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Тимофей

Смерть
После 1804
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