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Сухопаров Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

18.01.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Сухопаров Алексей Николаевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Художник Императорской охоты по набивке всех родов чучел, резчик по дереву
Место жительства
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.06.1891 ст.

Сын: Сухопаров Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Сухопарова (Квашнина) Мария Ивановна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
признан законнорожденным Определением Санкт-Петербургского Окружного суда от 15.11.1902 ст.
Бракосочетание
10.07.1902 ст.

Жена: Сухопарова (Квашнина) Мария Ивановна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
21.01.1915
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
18.01.1915 ст.
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: рак желудка

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