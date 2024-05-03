Сухопаров Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти18.01.1915 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Сухопаров Алексей Николаевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Художник Императорской охоты по набивке всех родов чучел, резчик по дереву
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1891 ст.
Сын: Сухопаров Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Сухопарова (Квашнина) Мария Ивановна
признан законнорожденным Определением Санкт-Петербургского Окружного суда от 15.11.1902 ст.
Бракосочетание
10.07.1902 ст.
Похороны
21.01.1915
Смерть
18.01.1915 ст.
Причина смерти: рак желудка