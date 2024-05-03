Сухопаров Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопаров Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухопаров Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сухопаров Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Андреева (Сухопарова) Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сухопаров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Сухопаров Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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