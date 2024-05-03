Сухопаров Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухопаров Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сухопаров Федор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Андреева (Сухопарова) Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сухопаров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Сухопаров Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно